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Завод «Ижсталь» в 1,5 раза увеличил объем экспорта

10:00, 12 февраля, 2019
10:00, 12 февраля, 2019
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#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В 2018 году предприятие отгрузило зарубежным заказчикам 56 тыс. тонн металлопродукции.

Ижевск. Удмуртия. Завод «Ижсталь» в 1,5 раза увеличил объем экспорта по сравнению с 2017 годом. В 2018 году предприятие отгрузило зарубежным заказчикам 56 тыс. тонн металлопродукции.

В страны дальнего зарубежья поставки выросли более, чем в 3 раза, до 28 тыс. тонн, в страны СНГ – на 4%, что тоже составило 28 тыс. тонн. Завод экспортирует сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Турцию, Бельгию, Германию, Францию, Чехию, Латвию, Болгарию и другие страны. Поставки осуществляются в основном через «Мечел Сервис Глобал» – международную сбытовую сеть Группы «Мечел».

Одним из приоритетных экспортных рынков сбыта является Республика Беларусь. В 2018 году в Беларусь отгружено свыше 17 тыс. тонн продукции, что составляет более 30% всего экспорта. Среди потребителей ижсталевского металла такие крупнейшие белорусские предприятия, как МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, а также еще около 20 предприятий автопрома, сельхозмашиностроения, станкостроения, инструментальные заводы.

Наша справка:

ПАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката. Выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали. Система менеджмента качества имеет сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Предприятие входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

10:00, 12 февраля, 2019
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#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт

 

 

 


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