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Удмуртское молоко впервые отправили в Тунис

16:39, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртское молоко впервые отправили в Тунис
16:39, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
172
0
#молоко\n#экспорт\n#Тунис\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
172
0

Общий вес отправки составил 24 тонны.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии впервые отправили молоко в Тунис. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства республики.

В ноябре 2023 года осуществлена первая отправка общим весом 24 тонны сухого цельного и обезжиренного молока в Тунисскую Республику под контролем Россельхознадзора Кировской области, Удмуртской Республики, Пермского края.

Вся партия молока соответствовала ветеринарно-санитарным стандартам страны-импортёра. Качество продукции проверили в лабораториях на территории Казани.

Ранее экспорт молочной продукции из Удмуртии в Тунисскую Республику не осуществлялся, отмечает Минсельхоз региона.

16:39, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
172
0
#молоко\n#экспорт\n#Тунис\n#Удмуртия