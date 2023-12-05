Удмуртское молоко впервые отправили в Тунис

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии впервые отправили молоко в Тунис. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства республики.

В ноябре 2023 года осуществлена первая отправка общим весом 24 тонны сухого цельного и обезжиренного молока в Тунисскую Республику под контролем Россельхознадзора Кировской области, Удмуртской Республики, Пермского края.

Вся партия молока соответствовала ветеринарно-санитарным стандартам страны-импортёра. Качество продукции проверили в лабораториях на территории Казани.

Ранее экспорт молочной продукции из Удмуртии в Тунисскую Республику не осуществлялся, отмечает Минсельхоз региона.