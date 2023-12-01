Тунисская Республика впервые получит молочную продукцию из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии впервые экспортировали молочную продукцию в Тунисскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Первая отправка прошла в ноябре 2023 года. Владелец товара экспортировал 24 т сухого цельного молока и обезжиренного молока.

Специалисты признали всю партию безопасной. Также она соответствовала требованиям страны-импортера.

Лабораторные испытания в Татарской испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» подтвердили качество молочной продукции. В результате собственник получил разрешение на вывоз товара.

Напомним, что также в ноябре производитель молока из Увы начал экспортировать свою продукцию в Египет.