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Тунисская Республика впервые получит молочную продукцию из Удмуртии

15:12, 01 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Тунисская Республика впервые получит молочную продукцию из Удмуртии
15:12, 01 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#бизнес\n#экспорт\n#молоко
Фото: unsplash.com (Anita Jankovic)
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В первой партии отправили сухое цельное, а также обезжиренное молоко.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии впервые экспортировали молочную продукцию в Тунисскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Первая отправка прошла в ноябре 2023 года. Владелец товара экспортировал 24 т сухого цельного молока и обезжиренного молока.

Специалисты признали всю партию безопасной. Также она соответствовала требованиям страны-импортера. 

Лабораторные испытания в Татарской испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» подтвердили качество молочной продукции. В результате собственник получил разрешение на вывоз товара.

Напомним, что также в ноябре производитель молока из Увы начал экспортировать свою продукцию в Египет. 

15:12, 01 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
100
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#экспорт\n#молоко