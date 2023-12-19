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В 2023 году из Удмуртии в три раза увеличился экспорт семян клевера в Словению и Беларусь

13:15, 19 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В 2023 году из Удмуртии в три раза увеличился экспорт семян клевера в Словению и Беларусь
13:15, 19 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
612
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт\n#бизнес
Фото: elements.envato.com (JulieAlexK)
612
0

Объем поставок увеличился на 200 т.

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году из Удмуртии в Республики Словения и Беларусь вывезли в три раза больше семян клевера, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

Всего с начала текущего года было экспортировано 286 т семян клевера для промышленной переработки. А в 2022 году было отправлено лишь 88 т.

Только за 19 дней декабря в Словению и Беларусь увезли 44 т семян клевера. 

Отмечается, что вся продукция прошла документарный и лабораторный контроль в Удмуртском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. Исследования не выявили наличие в семенах карантинных вредных организмов. 

13:15, 19 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
612
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт\n#бизнес