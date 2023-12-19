В 2023 году из Удмуртии в три раза увеличился экспорт семян клевера в Словению и Беларусь

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году из Удмуртии в Республики Словения и Беларусь вывезли в три раза больше семян клевера, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Всего с начала текущего года было экспортировано 286 т семян клевера для промышленной переработки. А в 2022 году было отправлено лишь 88 т.

Только за 19 дней декабря в Словению и Беларусь увезли 44 т семян клевера.

Отмечается, что вся продукция прошла документарный и лабораторный контроль в Удмуртском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. Исследования не выявили наличие в семенах карантинных вредных организмов.