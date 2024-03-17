Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Из Удмуртии отправили первую партию льняного масла в Узбекистан

12:00, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Из Удмуртии отправили первую партию льняного масла в Узбекистан
12:00, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
943
0
#экспорт\n#Удмуртия\n#Узбекистан
Фото: arzik2
943
0

Экспортировано 20 тонн продукта.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии отправили в Узбекистан первую партию льняного масла массой 20 тонн. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Продукцию исследовали на наличие карантинных объектов в лаборатории Татарстана. Установлено отсутствие в масле ГМО и карантинных объектов.

Кроме того, экспортированное масло соответствовало фитосанитарным требованиям страны-импортера. Выдан фитосанитарный сертификат.

12:00, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
943
0
#экспорт\n#Удмуртия\n#Узбекистан