Из Удмуртии отправили первую партию льняного масла в Узбекистан

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии отправили в Узбекистан первую партию льняного масла массой 20 тонн. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Продукцию исследовали на наличие карантинных объектов в лаборатории Татарстана. Установлено отсутствие в масле ГМО и карантинных объектов.

Кроме того, экспортированное масло соответствовало фитосанитарным требованиям страны-импортера. Выдан фитосанитарный сертификат.