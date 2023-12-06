Экспорт пучков сухих трав из Удмуртии вырос в 2,5 раза

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии экспорт пучков сухих трав вырос в 2,5 раза по сравнению с периодом 2022 года. Республика отправила 4200 пучков с начала 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Травы вывезли в Австрию, ОАЭ и Казахстан. Так, в ноябре 2023 года в Казахстан было отправлено 370 пучков.

В число экспортируемых из Удмуртии трав вошли донник, душица, зверобой, мята, тысячелистник, пижма, полынь горькая и другие.

Вся продукция прошла лабораторный контроль в Удмуртском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Также продукция полностью соответствовала фитосанитарным требованиям стран.