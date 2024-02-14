С начала 2024 года в Удмуртии вырос экспорт молочной продукции за границу

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в Удмуртии увеличился экспорт молочной продукции за границу. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Из региона в Узбекистан, Бангладеш, Египет, Китай уже отправили 302,176 т молочной продукции, что на 71% больше показателя того же периода 2023 года. Последняя отправка прошла 13 февраля. Из Глазовского района увезли 50 т сухой молочной сыворотки в Китай.

Лабораторные испытания подтвердили качество продукции. Также товары соответствовали всем требованиям страны-импортера. В результате поставщику выдали ветеринарные сертификаты на экспорт.