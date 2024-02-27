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В 2024 году увеличился экспорт крупы из Удмуртии

15:30, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году увеличился экспорт крупы из Удмуртии
15:30, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#экспорт\n#бизнес
Фото: unsplash.com (Liia)
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0

За аналогичный период 2023 года подобных отправок не было.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2024 года увеличился экспорт крупы за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

В текущем году в Азербайджан и Беларусь отправлено 63 т круп — ячменной, перловой и гороховой. Отмечается, что за аналогичный период 2023 года такая продукция за границу не вывозилась. 

Последняя отправка товара произошла 26 февраля. 43 т гороховой крупы увезли в Республику Беларусь. Во время лабораторных испытаний в продукции не выявили карантинных вредных организмов. Крупа также соответствовала фитосанитарным требованиям страны. 

15:30, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
70
0
#Удмуртия\n#экспорт\n#бизнес