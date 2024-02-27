В 2024 году увеличился экспорт крупы из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2024 года увеличился экспорт крупы за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В текущем году в Азербайджан и Беларусь отправлено 63 т круп — ячменной, перловой и гороховой. Отмечается, что за аналогичный период 2023 года такая продукция за границу не вывозилась.

Последняя отправка товара произошла 26 февраля. 43 т гороховой крупы увезли в Республику Беларусь. Во время лабораторных испытаний в продукции не выявили карантинных вредных организмов. Крупа также соответствовала фитосанитарным требованиям страны.