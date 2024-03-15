Экспорт веников из Удмуртии в 2024 году вырос в три раза

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года в Удмуртии вырос экспорт веников из дуба, берёзы, липы, пихты. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

С 1 января из региона в Казахстан, Арабские Эмираты, Австрию, Аргентину, США и Израиль вывезли 8140 веников. Отмечается, что это в три раза больше, чем было экспортировано за аналогичный период 2023 года.

Последняя отправка 4455 веников в Казахстан, Арабские Эмираты и Аргентину прошла 6 марта. Образцы товара были направлены на исследование, которое подтвердило, что в продукции нет карантинных объектов. Также веники соответствовали фитосанитарным требованиям стран-импортеров.