Почти 32 тысячи банных веников отправила Удмуртия за границу в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году Удмуртия отправила почти 32 тысячи банных веников за границу. Это в 1,5 раза больше аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С начала года удмуртские веники из дуба, берёзы, липы, можжевельника и пихты отправляли в Казахстан, США, Израиль и Австрию.

Почти 3,5 тысячи веников отправили в Казахстан за ноябрь 2023 года.

Вся продукция прошла лабораторный контроль и соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортёра.