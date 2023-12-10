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Почти 32 тысячи банных веников отправила Удмуртия за границу в 2023 году

17:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Почти 32 тысячи банных веников отправила Удмуртия за границу в 2023 году
17:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
28
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#экспорт\n#Удмуртия\n#США\n#Израиль\n#Австрия\n#Казахстан
Фото: unsplash.com (Луи Рид)
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Веники экспортировали в США, Австрию, Казахстан и Израиль.

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году Удмуртия отправила почти 32 тысячи банных веников за границу. Это в 1,5 раза больше аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С начала года удмуртские веники из дуба, берёзы, липы, можжевельника и пихты отправляли в Казахстан, США, Израиль и Австрию.

Почти 3,5 тысячи веников отправили в Казахстан за ноябрь 2023 года.

Вся продукция прошла лабораторный контроль и соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

17:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
28
0
#экспорт\n#Удмуртия\n#США\n#Израиль\n#Австрия\n#Казахстан