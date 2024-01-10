Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид

За год в Удмуртии в 8 раз возросло количество экспортируемых в Казахстан лесоматериалов

14:20, 10 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За год в Удмуртии в 8 раз возросло количество экспортируемых в Казахстан лесоматериалов
14:20, 10 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
180
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#экспорт\n#Казахстан
Фото: unsplash.com (Sarah Worth)
180
0

В 2024 году уже состоялась первая отправка товара.

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году, по сравнению с 2022 годом, количество лесоматериалов, экспортируемых из Удмуртии в Казахстан, увеличилось в 8 раз. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

Всего за минувший год из региона в Казахстан вывезли 39,449 тыс. куб. м. лесоматериалов. В 2022 году экспортируемого товара насчитывалось 4,760 тыс. куб. м.

В январе 2024 году уже прошла первая отправка — 213 куб. м. лесоматериалов в Республику Казахстан. Лабораторные испытания в Удмуртском филиале Федерального центра охраны здоровья животных не выявили в продукции карантинных вредных организмов. 

14:20, 10 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
180
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#экспорт\n#Казахстан