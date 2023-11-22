Германия пообещала не отправлять на Украину возвращенные ей Швейцарией танки Leopard 2

Берн. Швейцария. Власти Германии подписали документ, запрещающий передачу купленных в Швейцарии танков Leopard 2 Украине. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

25 танков данной модели были произведены немецкой компанией Rheinmetall, проданы в Швейцарию, а затем списаны. Однако из-за недостатка бронетехники Германия решила выкупить свои изношенные машины обратно.

Как рассказал российскому агентству пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш, обязательство не передавать возвращаемые немецкие танки Киеву содержится в письме министра экономики Германии Роберта Хабека и министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Швейцарские власти требуют не поставлять свою военную технику на Украину в связи с нейтральным статусом своей страны.