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Германия пообещала не отправлять на Украину возвращенные ей Швейцарией танки Leopard 2

16:31, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Германия пообещала не отправлять на Украину возвращенные ей Швейцарией танки Leopard 2
16:31, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
802
0
#Швейцария\n#Германия\n#Украина\n#танк\n#техника\n#экспорт\n#запреты\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Швейцарские власти поставили такое условие в связи с нейтральным статусом своей страны.

Берн. Швейцария. Власти Германии подписали документ, запрещающий передачу купленных в Швейцарии танков Leopard 2 Украине. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

25 танков данной модели были произведены немецкой компанией Rheinmetall, проданы в Швейцарию, а затем списаны. Однако из-за недостатка бронетехники Германия решила выкупить свои изношенные машины обратно. 

Как рассказал российскому агентству пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш, обязательство не передавать возвращаемые немецкие танки Киеву содержится в письме министра экономики Германии Роберта Хабека и министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Швейцарские власти требуют не поставлять свою военную технику на Украину в связи с нейтральным статусом своей страны.

16:31, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
802
0
#Швейцария\n#Германия\n#Украина\n#танк\n#техника\n#экспорт\n#запреты\n#СВО\n#спецоперация