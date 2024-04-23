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С начала 2024 года из Удмуртии в Сербию отправили более 40 т овсяных хлопьев

16:38, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2024 года из Удмуртии в Сербию отправили более 40 т овсяных хлопьев
16:38, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#бизнес\n#экспорт
Фото: unsplash.com (Margarita Zueva)
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В продукции не выявили карантинных объектов.  

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году прошла первая отправка партии овсяных хлопьев из Удмуртии в Сербию. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

Отправка 43,76 т овсяных хлопьев состоялась 19 апреля. Специалисты отобрали пробы товара для установления карантинного фитосанитарного состояния. Лабораторные анализы показали, что в хлопьях нет карантинных объектов. 

Также товар был исследован на соответствие требованиям страны-импортера по показателям качества и безопасности, а также на наличие линий ГМО. Все требования были соблюдены. 

В результате собственнику продукции выдали фитосанитарные сертификаты, разрешающие экспорт. 

Отмечается, что за аналогичный период 2023 года из Удмуртии в Сербию не было поставок овсяных хлопьев. 

16:38, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
108
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#экспорт