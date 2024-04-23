С начала 2024 года из Удмуртии в Сербию отправили более 40 т овсяных хлопьев

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году прошла первая отправка партии овсяных хлопьев из Удмуртии в Сербию. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Отправка 43,76 т овсяных хлопьев состоялась 19 апреля. Специалисты отобрали пробы товара для установления карантинного фитосанитарного состояния. Лабораторные анализы показали, что в хлопьях нет карантинных объектов.

Также товар был исследован на соответствие требованиям страны-импортера по показателям качества и безопасности, а также на наличие линий ГМО. Все требования были соблюдены.

В результате собственнику продукции выдали фитосанитарные сертификаты, разрешающие экспорт.

Отмечается, что за аналогичный период 2023 года из Удмуртии в Сербию не было поставок овсяных хлопьев.