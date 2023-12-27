Удмуртия экспортировала 84 тонны крупы в Турцию и Азербайджан в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. С начала 2023 года Удмуртия экспортировала 84 тонны крупы в Турцию и Азербайджан. Среди отправленных круп: ячмень, горох и овсяные хлопья Геркулес, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В декабре из Удмуртии было отправлено 40 тонн ячменной крупы и шлифованного гороха в Азербайджан.

Также любопытно, что в 2022 году экспорт этой продукции в указанные государства не осуществлялся.

Вся отправленная продукция прошла лабораторный контроль и соответствует фитосанитарным стандартам стран-импортёров.