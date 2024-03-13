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С начала 2024 года из Удмуртии экспортировали 220 тонн семян льна, вики и клевера

16:32, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2024 года из Удмуртии экспортировали 220 тонн семян льна, вики и клевера
16:32, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Удмуртия\n#бизнес\n#экспорт
Фото: unsplash.com (kiki Wang)
81
0

Товары отправились в Беларусь, Польшу и Словению.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году из Удмуртии за границу уже вывезли 220 тонн семян для промышленной переработки. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

Семена льна, вики и клевера уехали в Республику Беларусь, Польшу и Словению.

Последняя отправка товара прошла 6 марта. 44 т семян вики экспортировали в Беларусь и Словению. Во время досмотра продукции сотрудники Россельхознадзора отобрали образцы семян. Их лабораторный анализ показал, что в товаре нет карантинных объектов. 

В результате собственникам продукции выдали фитосанитарные сертификаты, разрешающие экспорт. 

16:32, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#экспорт