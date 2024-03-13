С начала 2024 года из Удмуртии экспортировали 220 тонн семян льна, вики и клевера

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году из Удмуртии за границу уже вывезли 220 тонн семян для промышленной переработки. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Семена льна, вики и клевера уехали в Республику Беларусь, Польшу и Словению.

Последняя отправка товара прошла 6 марта. 44 т семян вики экспортировали в Беларусь и Словению. Во время досмотра продукции сотрудники Россельхознадзора отобрали образцы семян. Их лабораторный анализ показал, что в товаре нет карантинных объектов.

В результате собственникам продукции выдали фитосанитарные сертификаты, разрешающие экспорт.