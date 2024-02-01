Почти в два раза вырос экспорт удмуртской лесопродукции в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. Экспорт лесопродукции Удмуртии в 2023 году вырос почти в два раза. Об этом сообщили в ходе итогового совещания Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Помимо этого, в 2023 году Удмуртия впервые начала экспортировать лесопродукцию в Оман и Тунис.

Впервые из Удмуртии в прошлом году экспортировали овсяные хлопья в Германию и Турцию.

Также в 4 раза увеличился экспорт зерна на техническую переработку в Польшу и Беларусь.

Напомним, ранее Управление РСХН поделилась итогами экспорта животной продукции.