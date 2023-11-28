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Экспорт леса из Удмуртии в Казахстан вырос в несколько раз

10:50, 28 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Экспорт леса из Удмуртии в Казахстан вырос в несколько раз
10:50, 28 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт\n#Казахстан
Фото: unsplash.com
111
0

С начала года республика экспортировала более 38, 335 тыс. кубометров лесопродукции.

Ижевск. Удмуртия. Экспорт удмуртских лесоматериалов в Казахстан вырос в 8 раз. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Если в январе-ноябре 2022 года Удмуртия экспортировала в Казахстан 4, 760 тыс. кубометров лесоматериалов, то за аналогичный период этого года было отгружено 38, 351 тыс. кубометров.

Вся экспортируемая продукция прошла фитосанитарный контроль. Карантинных организмов не обнаружено

10:50, 28 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт\n#Казахстан