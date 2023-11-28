Экспорт леса из Удмуртии в Казахстан вырос в несколько раз

С начала года республика экспортировала более 38, 335 тыс. кубометров лесопродукции.
Ижевск. Удмуртия. Экспорт удмуртских лесоматериалов в Казахстан вырос в 8 раз. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Если в январе-ноябре 2022 года Удмуртия экспортировала в Казахстан 4, 760 тыс. кубометров лесоматериалов, то за аналогичный период этого года было отгружено 38, 351 тыс. кубометров.
Вся экспортируемая продукция прошла фитосанитарный контроль. Карантинных организмов не обнаружено