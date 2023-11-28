Экспорт леса из Удмуртии в Казахстан вырос в несколько раз

Ижевск. Удмуртия. Экспорт удмуртских лесоматериалов в Казахстан вырос в 8 раз. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Если в январе-ноябре 2022 года Удмуртия экспортировала в Казахстан 4, 760 тыс. кубометров лесоматериалов, то за аналогичный период этого года было отгружено 38, 351 тыс. кубометров.

Вся экспортируемая продукция прошла фитосанитарный контроль. Карантинных организмов не обнаружено