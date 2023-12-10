Фермеры Аджарии планируют собрать 55 тысяч тонн мандаринов к новому году

Аджария. Грузия. Фермеры Аджарии планируют собрать к новому году 55 тысяч тонн мандаринов. Об этом пишет «МИР24».

Рабочий день у фермеров начинается к полудню, когда утренняя роса просыхает, можно приступать к сбору.

«Собирать мандарины нужно аккуратно. Плоды нельзя просто взять и сорвать с плодоножки. Их осторожно отрезают ножницами либо секатором. На плантациях мы помогаем друг другу. На каждый сад – пять-шесть дней, потом переходим в другой», – рассказала местная жительница Эленэ Девносадзе.

Чем дольше мандарины висят на ветках, тем они слаще. Однако важно не передержать плоды, и следить за погодой. Заморозки моментально уничтожают урожай.

Крупные партии аджарских мандаринов уже отправили в Россию, Армению и Азербайджан.

Фрукты рекомендуют хранить при температуре +6…+10 градусов, и лучше их не охлаждать – мандарины потеряют свои вкусовые качества.