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Фермеры Аджарии планируют собрать 55 тысяч тонн мандаринов к новому году

12:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Фермеры Аджарии планируют собрать 55 тысяч тонн мандаринов к новому году
12:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
14
0
#мандарины\n#Новый год\n#Россия\n#экспорт\n#Грузия
Фото: arzik2
14
0

Фрукты рекомендуют хранить при температуре +6…+10 градусов.

Аджария. Грузия. Фермеры Аджарии планируют собрать к новому году 55 тысяч тонн мандаринов. Об этом пишет «МИР24».

Рабочий день у фермеров начинается к полудню, когда утренняя роса просыхает, можно приступать к сбору.  

«Собирать мандарины нужно аккуратно. Плоды нельзя просто взять и сорвать с плодоножки. Их осторожно отрезают ножницами либо секатором. На плантациях мы помогаем друг другу. На каждый сад – пять-шесть дней, потом переходим в другой», – рассказала местная жительница Эленэ Девносадзе.

Чем дольше мандарины висят на ветках, тем они слаще. Однако важно не передержать плоды, и следить за погодой. Заморозки моментально уничтожают урожай.

Крупные партии аджарских мандаринов уже отправили в Россию, Армению и Азербайджан.

Фрукты рекомендуют хранить при температуре +6…+10 градусов, и лучше их не охлаждать – мандарины потеряют свои вкусовые качества.

12:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
14
0
#мандарины\n#Новый год\n#Россия\n#экспорт\n#Грузия