В Удмуртии число компаний-экспортёров выросло до 800

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувший год на 20% выросло число компаний, экспортирующих товары за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На экспортном совете подвели итоги 2023 года, отметили основные трудности в ведении бизнеса и обсудили поддержку предпринимателей-экспортёров. На сегодняшний день в республике насчитывается более 800 компаний-экспортёров. Значительной частью ассортимента являются несырьевые товары: мясо, сельхоз продукция, текстиль, удобрения, изделия из чугуна и алюминия и т. д.

Одним из свежеиспечённых экспортёров является Балезинский литейно-механический завод, выпускающий литьё для печей и каминов, посуды, мангалов и духовок. Свои товары предприятие в марте 2023 года впервые отправило в страны ближнего зарубежья в рамках таможенного союза: в Казахстан, Белоруссию и Киргизию. С начала 2024 года экспорт завода составил уже более 80 тонн готовых товаров.

«Экспорт для наших компаний – это новые обороты, новые рабочие места, возможность расширяться и осваивать новую продукцию. Например, компания «Виксан» из Ижевска перепрофилировали свое производство. Раньше специализировались на изготовлении комплектующих для нефтегазового оборудования, а недавно впервые экспортировали 3 тысячи закаточных машинок в Узбекистан. Диверсификация помогла предприятию сохранить рабочие места и расширить рынки сбыта. Сегодня в России всего 6 компаний производят закаточные машинки. До начала спецоперации их закупали в других странах. Теперь делаем сами», - рассказал Александр Бречалов.

Содействие экпортёрам оказывает Центр поддержки экспорта Корпорации развития Удмуртии, также действует широкий спектр мер поддержки в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», реализуемых по указам президента России.