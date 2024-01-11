Экспорт Удмуртии за 9 месяцев 2023 года снизился на 50%

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии подвело экономические итоги за 2023 год, а также обсудило основные проекты текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации и главы правительства республики.

«В Удмуртии зарегистрировано 127 тыс. предпринимателей, из них 61 тыс. – это субъекты малого и среднего предпринимательства. По сравнению с 2022 годом их количество выросло на 3,6 тыс.», — доложила первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова. Также она отметила, что в МСП сейчас работает около 42% занятого населения республики.

Кроме того, на территории республики за 2023 год зарегистрировались более 1,8 тыс. субъектов МСП из других регионов. А с 2020 таких предпринимателей уже около пяти тысяч, что дополнительно принесло бюджету почти 4 млрд рублей доходов. За 9 месяцев от малых и средних предпринимателей в бюджет Удмуртии поступило 20,8 млрд рублей.

Одновременно с этим в сравнении с 2022 годом на 19% снизился несырьевой неэнергетический экспорт, а общее снижение экспорта за 9 месяцев оценивается в 50%. Однако экспорт продукции АПК вырос в два раза. В целом, Удмуртия сотрудничает с 90 странами мира и продолжает развивать международные отношения.

Также республике удалось привлечь более 100 млн рублей дотаций благодаря внедрению регионального инвестиционного стандарта. Сумма дотаций пошла на частичную компенсацию выпадающих доходов по инвестиционным налоговым вычетам. Инвестиционная карта Удмуртии – один из инструментов регионального стандарта – насчитывает более 500 инвестиционных площадок.

С 1 января 2024 года заработала программа «Земля за один рубль», по которой первые три года аренды арендная плата составит рубль в расчёте на год. Данная мера направлена на помощь инвесторам для реализации крупномасштабных проектов.

В заключение доклада Ольга Абрамова рассказала, что в 2024 году появится новый механизм поддержки инвесторов – соглашение о защите и поощрении капиталовложений.