Около 300 млн рублей вложит частный инвестор в строительство завода в Сарапуле

Об этом рассказал глава города Александр Ессен.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле хотят построить завод по производству стекловолокна и композитных материалов. Об этом рассказал глава города Александр Ессен.

«Нам удалось договориться с инвестором - это предприятие «КомАР» по производству композитной арматуры. Они заходят с их инвестиционным проектом. Они рассматривали и другие площадки. Мы выделили земельный участок в районе железнодорожного вокзала. Там инвестор намерен создать новый завод по производству стекловолокна и композитной арматуры. Это около 300 млн рублей частных инвестиций и 150 рабочих мест», - рассказал Ессен.

По его словам, власти рассматривают возможность привлечь 170 млн из фонда развития моногородов. Эти деньги будут вкладывать в развитие инфраструктуры.

Намерения по строительству завода и объем инвестиций подтвердил и один из представителей ООО «КомАР».