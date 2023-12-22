Для производства новых автомобилей LADA Largus ижевскому автозаводу не хватает тысячи рабочих

Ижевск. Удмуртия. Ижевский автозавод к маю 2024 года планирует увеличить штат сотрудников на тысячу человек. Об этом журналистам рассказал президент и генеральный директор завода «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Напомним, что весной 2024 года на заводе начнется конвейерный выпуск автомобилей LADA Largus и LADA e-Largus. В планах выпускать 25 обычных «Ларгусов» в час.

«Это высокая производительность, почти максимальная производительность в истории ижевского автомобильного завода», — отметил Максим Соколов.

Чтобы обеспечить этот темп, будут набраны новые сотрудники. Сейчас их численность составляет 1 502 человека, но планируется увеличить количество людей до более 2 500.

Также на заводе усилили уровень автоматизации, в различных цехах и линиях автозавода будут работать 35-40 роботов. Таким образом получится освободить людей от конвейерной сборки.