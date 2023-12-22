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Для производства новых автомобилей LADA Largus ижевскому автозаводу не хватает тысячи рабочих

13:45, 22 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Для производства новых автомобилей LADA Largus ижевскому автозаводу не хватает тысячи рабочих
13:45, 22 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа\n#завод\n#роботы
Фото: ИА «Сусанин»
155
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Вместе с людьми машины будут изготавливать 35-40 роботов.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский автозавод к маю 2024 года планирует увеличить штат сотрудников на тысячу человек. Об этом журналистам рассказал президент и генеральный директор завода «АвтоВАЗ» Максим Соколов. 

Напомним, что весной 2024 года на заводе начнется конвейерный выпуск автомобилей LADA Largus и LADA e-Largus. В планах выпускать 25 обычных «Ларгусов» в час. 

«Это высокая производительность, почти максимальная производительность в истории ижевского автомобильного завода», — отметил Максим Соколов.

Чтобы обеспечить этот темп, будут набраны новые сотрудники. Сейчас их численность составляет 1 502 человека, но планируется увеличить количество людей до более 2 500. 

Также на заводе усилили уровень автоматизации, в различных цехах и линиях автозавода будут работать 35-40 роботов. Таким образом получится освободить людей от конвейерной сборки. 

13:45, 22 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа\n#завод\n#роботы