Верховный суд Удмуртии подтвердил законность приговора экс-директору «Ижевскхиммаш»

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии подтвердил законность приговора экс-директору ООО «Ижевскхиммаш», не выплачивавшему зарплату своим работникам. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

Установлено, что в период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года подсудимый не выплачивал в полном размере зарплату 165 работникам ООО «Ижевскхиммаш». Размер задолженности достиг более 28,7 млн рублей.

Также, будучи руководителем ООО «Ижмаш», он выплачивал зарплату ниже МРОТа трём работникам — размер задолженности составил 199 тыс. рублей.

Помимо этого, он обвиняется в сокрытии доходов ООО «Ижевскхиммаш» от налогового органа с 26 июня 2019 по 7 сентября 2020 года в размере более 33,7 млн рублей.

В ходе судебного заседания 53-летний обвиняемый не признал вину в инкриминируемых преступлениях, однако суд пришёл к выводу о его виновности.

Так как срок давности привлечения к ответственности за преступление в отношении работников ООО «Ижевскхиммаш» истёк, подсудимого освободили от наказания.

Суд вынес решение в виде наказания штрафом в размере двух миллионов рублей, но после рассмотрения апелляции стороны защиты были пересмотрены сокрытые доходы, сумма которых составила около 21,5 млн рублей вместо 33,7 млн. После этого Уголовная коллегия Верховного суда Удмуртии снизила наложенный штраф до 1,7 млн рублей.