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Без гидрокостюмов: россияне впервые переплыли Байкал, установив мировой рекорд

10:15, 06 августа, 2020
Евгений Кандаков
Без гидрокостюмов: россияне впервые переплыли Байкал, установив мировой рекорд
10:15, 06 августа, 2020
Евгений Кандаков
131
0
#спорт\n#экология\n#Экстрим\n#рекорд\n#Байкал\n#плавание
Фото: pixabay.com
131
0

Дистанция составила 55 км, четверо пловцов преодолели ее за 15 часов.

Листвянка. Иркутская область. Очередной рекорд по плаванию в ледяной воде без гидрокостюмов установила группа экстремалов из Приморья. Трое мужчин и одна женщина переплыли Байкал, сообщает «МИР24».

Заплыв прошел под лозунгом «За чистый Байкал». Пловцы стартовали вечером из поселка Выдрино в Бурятии, финишировали утром следующего дня в Листвянке Иркутской области. Расстояние между ними по прямой – 55 км. Температура воды на старте составляла +17 градусов, воздуха +14. К рассвету байкальская вода у противоположного берега охладилась практически до зимних показателей.

По словам участника заплыва, мастера спорта международного класса Николая Петрова из Владивостока, считается, что при температуре воды +6 градусов проплыть можно самое большее 1 км. Однако сам он на Байкале преодолел за 30 минут на последнем этапе 2 328 м, превзойдя норму более чем вдвое.

А другая участница мероприятия, единственная женщина в команде Мария Чажова, также из Владивостока, рассказала о предыдущих подвигах команды. Ранее экстремалы переправились через Амур, дистанция составила 75 километров. А в заливе Петра Великого (Японское море) они проплыли 160 км. Байкал был третьим этапом приключений отчаянной четверки.

Как отмечает телеканал, до владивостокских экстремалов озеро без гидрокостюмов не преодолел ни один спортсмен. Установлен не только российский, но и мировой рекорд, осталось его зарегистрировать.

10:15, 06 августа, 2020
Евгений Кандаков
131
0
#спорт\n#экология\n#Экстрим\n#рекорд\n#Байкал\n#плавание

 

 

 


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