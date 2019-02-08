Российские паралимпийцы смогут выйти под флагом страны

Паралимпийский комитет России временно восстановят в правах.





Москва. Международный паралимпийский комитет (IPC) условно восстановит в правах Паралимпийский комитет России (ПКР) с 15 марта. Об этом пишет РБК.

Это значит, что российские спортсмены впервые с 2016 года смогут выступать под флагом своей страны и быть допущенными до участия в паралимпиадах в Пекине (2020 год) и в Токио (2022 год).

Однако решение носит временный характер. ПКР необходимо выполнить ряд условий IPC, чтобы быть полностью восстановленным в правах. Эти критерии опубликуют до 15 марта.

Кроме того, для участия спортсмены будут обязаны пройти «особые условия тестирования», так как ПКР «в корне изменилась, теперь это нужно доказать всему остальному миру». Такое заявление сделал глава IPC Эндрю Парсонс.

Также ПКР будет обязан возместить средства за дополнительное допинг-тестирование российских спортсменов.

Напомним, членство ПКР в IPC было приостановлено в августе 2016 года. Тогда WADA во главе с Ричардом Маклареном подготовили доклад о существовании в России госпрограммы допинга и подмены проб спортсменов. Власти обвинения отрицали.

В конце 2017 года ПКР было необходимо, что Российского антидопингового агентства (РУСАДА) восстановили в правах, чтобы выполнить требования IPC

В сентябре 2018 года в WADA проголосовали за восстановление РУСАДА. В этом же году президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщал, что в ближайшее время ПКР будет восстановлен в правах.