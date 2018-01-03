Выкинуть раньше мая: пункты приема отслуживших елей откроют в Москве

Деревья отправят на переработку.

Москва. В Москве откроют пункты приема отслуживших новогодних елей. Как сообщает Вечерняя Москва, засохшие деревья будут принимать в 12 местах в разных районах столицы и Зеленограде.

Сдать можно будет сосны, ели и пихты. При этом на них не должно быть никаких украшений.

После все деревья отправят на переработку. Щепа станет основой для различных полезных материалов.

Напомним, что по всей Москве с 20 декабря работали более 200 елочных базаров. Все торговые точки были оформлены в едином стиле.