Путин назначил Мишустина премьером, а Медведева зампредом Совбеза России

Указы вступили в действие с момента подписания.



Москва. Президент России Владимир Путин подписал указы о важных назначениях в высших эшелонах власти страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, глава государства назначил бывшего руководителя ФНС Михаила Мишустина председателем правительства России. Ранее, напомним, Владимир Путин предложил депутатам Госдумы согласовать его кандидатуру на этот пост. Парламентарии поддержали решение президента.

Другим указом Владимир Путин назначил бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета Безопасности России. В среду, 15 января, тот подал в отставку. Тогда же президент заявил, что предложит Дмитрию Медведеву новый пост.

Добавим, оба указа вступают в силу со дня подписания, то есть 16 января.