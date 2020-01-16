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Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

16:28, 16 января, 2020
Евгений Кандаков
Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра
16:28, 16 января, 2020
Евгений Кандаков
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#Владимир Путин\n#власть\n#Госдума России\n#депутаты\n#Председатель Правительства РФ
Фото: kremlin.ru
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«За» проголосовало 383 парламентария, воздержался 41, «против» не было.

Москва. Депутаты Госдумы согласовали кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства России. Прямая трансляция пленарного заседания по этому вопросу велась на официальном сайте парламента.

В частности, «за» проголосовало 383 народных избранника. Воздержался 41 депутат. Голосов против кандидата не зафиксировано.

Ранее лидеры трех фракций Госдумы – «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» пообещали в полном составе поддержать кандидатуру Мишустина. Глава КПРФ заявил, что его фракция воздержится.

Перед началом голосования Михаил Мишустин рассказал, как он планирует на новом посту выполнить основные положения послания президента России Федеральному собранию, которое Владимир Путин представил 15 января.

Напомним, в тот же день подало в отставку правительство России во главе с председателем Дмитрием Медведевым. Президент оставил на прежних должностях вице-премьеров и министров до утверждения нового состава кабмина. Также Владимир Путин предложил Госдуме согласовать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Наша справка

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт (1989 год) и аспирантуру этого вуза (1992).

В 2010 году защитил диссертацию на соискание степени доктора экономических наук в Академии народного хозяйства при правительстве России.

С 1992 года работал в Международном компьютерном клубе. До 1995 года - директор тестовой лаборатории, в 1995-1996 годах - заместитель генерального директора, в 1996-1998 годах - председатель правления.

В 1998 году - помощник руководителя Государственной налоговой службы России, вскоре занял должность замруководителя этого органа. С марта 1999 года по март 2004 года - замглавы министерства по налогам и сборам России.

2004 - 2006 годы - руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

2006 - 2008 годы - глава Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

В 2008-2010 годах - президент компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG Asset Management. Также работал научным руководителем Института экономики недвижимости Государственного университета «Высшая школа экономики».

С 6 апреля 2010 года - руководитель Федеральной налоговой службы России. Кроме того, с октября 2013 года является научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве России.

16:28, 16 января, 2020
Евгений Кандаков
119
0
#Владимир Путин\n#власть\n#Госдума России\n#депутаты\n#Председатель Правительства РФ

 

 

 


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