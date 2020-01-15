С заявлением об этом выступил Дмитрий Медведев.





Москва. Правительство России подало в отставку. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Коммерсантъ».

Как пояснил глава кабмина, Правительство уходит в отставку в полном составе в соответствии со статьей 117 Конституции. Об этом он заявил после того, как президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собрании предложил изменить систему утверждения правительства. Данное право может быть передано Госдуме.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со ст. 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», - приводит издание слова Дмитрия Медведева.

По данным «Интерфакса», президент России Владимир Путин поручил старому составу правительства исполнять обязанности до назначения нового кабмина.