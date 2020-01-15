Дмитрию Медведеву предложат пост зампредседателя Совбеза России

Этой должности не существовало до недавнего времени



Москва. Дмитрий Медведев может стать заместителем председателем Совета безопасности. Эту должность намерен предложить ему президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

О видах на дальнейшее трудоустройство Дмитрия Медведева глава государства заявил на встрече с членами правительства 15 января. Владимир Путин пояснил, что данный пост создается специально для экс-премьера.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности», - заявил президент.

Напомним, 15 января в послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил перераспределить часть полномочий между исполнительной и законодательной властью в стране. В частности, Госдуме могут предоставить возможность утверждать членов правительства.

В связи с этим председатель кабинета министров Дмитрий Медведев заявил об уходе в отставку. Также полномочия сложили с себя все члены правительства.

По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин провел встречу с кабмином и заявил, что в целом доволен его работой и поручил вице-премьерам и министрам продолжить исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Добавим, председателем Совбеза является президент России. В состав Совета безопасности входят также 11 постоянных членов, в том числе секретарь - в настоящее время этот пост занимает Николай Патрушев. Дмитрий Медведев является одним из постоянных членов Совбеза.