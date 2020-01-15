Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин

Его кандидатуру внес на рассмотрение в Госдуму Владимир Путин.

Москва. Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатуру внес на рассмотрение в Госдуму президент страны Владимир Путин, пишет Интерфакс.

Согласно сообщению, Путин перед эти встретился с Мишустиным и заручился его согласием. Госдума намерена рассмотреть кандидатуру уже в четверг, 16 января.

Ранее правительство России во главе с председателем Дмитрием Медведевым подало в отставку. Оно будет исполнять обязанности до назначения нового состава. Медведев же может стать заместителем председателем Совета безопасности.