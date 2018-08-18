Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

На празднике российский лидер пробыл около часа.

Австрия. Президент России Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе. На празднике российский лидер пробыл около часа, после чего уехал в аэропорт, сообщает РБК со ссылкой на австрийский телеканал OE24.

Самолет президента приземлился в аэропорту Граца около 13:30. Трасса, ведущая к месту празднования свадьбы, была перекрыта, чтобы по ней смог проехать кортеж.

Австрийские власти предприняли «значительные меры по обеспечению безопасности», пишет OE24.

По прибытии Путин подарил Кнайсль букет цветов. Кроме того, как свидетельствуют фотографии с мероприятия, после свадебной церемонии российский президент пригласил главу МИД Австрии на танец.