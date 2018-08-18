СМИ: Владимир Путин посетит свадьбу МИД Австрии вместе с Кубанским хором

Мероприятие состоится 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия.

Москва. Президент России Владимир Путин посетит свадьбу МИД Австрии Карин Кнайсль вместе с Кубанским хором. Мероприятие состоится 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Около десяти артистов кубанского хора уже находятся в Австрии. Они отправлены туда для исполнения лучших кубанских песен на свадьбе австрийского министра», — приводит РИА Новости слова источника.

При этом директор хора Анатолий Арефьев заявил в беседе с ТАСС, что артисты ансамбля находятся в Австрии со своей концертной программой, однако не уточнил, где и с какой программой будет выступать хор.

Кнайсль вступит в брак с Вольфгангом Майлингером.