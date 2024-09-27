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Российские военные освободили Мариновку в ДНР

16:37, 27 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные освободили Мариновку в ДНР
16:37, 27 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#ДНР\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
29
0

Ранее наши бойцы взяли город Украинск.

Мариновка. ДНР. Населенный пункт Мариновка вернули в ДНР бойцы группировки войск «Центр». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны России.

Село расположено в Покровском районе, южнее освобожденной в начале сентября Новогродовки. Неподалеку находится Селидово, остающееся пока под контролем ВСУ. Однако российские военные приблизились к этому городу с трех сторон, и скоро могут начать его штурм.

Напомним, 26 сентября наши бойцы взяли город Украинск. Днем ранее от противника были очищены села Григоровка и Острое в ДНР. 

16:37, 27 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#ДНР\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация