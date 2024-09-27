Российские военные освободили Мариновку в ДНР

Мариновка. ДНР. Населенный пункт Мариновка вернули в ДНР бойцы группировки войск «Центр». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны России.

Село расположено в Покровском районе, южнее освобожденной в начале сентября Новогродовки. Неподалеку находится Селидово, остающееся пока под контролем ВСУ. Однако российские военные приблизились к этому городу с трех сторон, и скоро могут начать его штурм.

Напомним, 26 сентября наши бойцы взяли город Украинск. Днем ранее от противника были очищены села Григоровка и Острое в ДНР.