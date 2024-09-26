В Минобороны России подтвердили взятие под контроль Украинска в ДНР

Украинск. ДНР. Российские военные освободили еще один город, долгое время удерживавшийся украинскими националистами. В состав Донецкой Народной Республики возвращен Украинск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В город вошли части группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве. Украинск находится на кураховском направлении, между Селидово и Курахово. До начала спецоперации в нем проживало порядка 13 тыс. человек.

Напомним, 25 сентября стало известно об освобождении населенных пунктов Острое и Григоровка в ДНР. Как и Украинск, они находятся на кураховском направлении. Кстати, тогда же о взятии под контроль Украинска заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Но подтверждения этой информации от Минобороны на тот момент не было.