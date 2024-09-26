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В Минобороны России подтвердили взятие под контроль Украинска в ДНР

14:11, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Минобороны России подтвердили взятие под контроль Украинска в ДНР
14:11, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
61
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
61
0

Ранее об освобождении города заявил Денис Пушилин.

Украинск. ДНР. Российские военные освободили еще один город, долгое время удерживавшийся украинскими националистами. В состав Донецкой Народной Республики возвращен Украинск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В город вошли части группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве. Украинск находится на кураховском направлении, между Селидово и Курахово. До начала спецоперации в нем проживало порядка 13 тыс. человек.

Напомним, 25 сентября стало известно об освобождении населенных пунктов Острое и Григоровка в ДНР. Как и Украинск, они находятся на кураховском направлении. Кстати, тогда же о взятии под контроль Украинска заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Но подтверждения этой информации от Минобороны на тот момент не было.

14:11, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
61
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#СВО\n#спецоперация