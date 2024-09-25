Под контроль российских военных перешли Григоровка и Острое в ДНР

Григоровка. ДНР. В Донецкой Народной Республике освобождены от украинских боевиков село Григоровка и поселок Острое. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что в боях за указанные населенные пункты отличились подразделения группировки войск «Южная». Острое и Григоровка находятся на кураховском направлении.

В боях на данном участке российские военные нанесли поражение формированиям 24-й и 54-й мехбригадам ВСУ.

Добавим, 19 сентября от украинских боевиков была очищена Георгиевка в ДНР.

Также 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил о взятии расположенного между Курахово и Селидово города Украинск. Официального подтверждения этой информации от Минобороны России пока нет.

Кроме того, в полуокружение российских войск попал расположенный в 50 км от Украинска город Угледар. По неподтвержденным данным, командование ВСУ начало вывод оттуда наиболее боеспособных соединений.