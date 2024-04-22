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Концерн «Калашников» презентовал две новые модели беспилотников в Рязани

11:00, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Концерн «Калашников» презентовал две новые модели беспилотников в Рязани
11:00, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Концерн «Калашников»\n#беспилотники\n#Рязань\n#презентация
Фото: unsplash.com (gustaf von zeipel)
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Предприятие считает перспективными БЛА «СКАТ 350 М» и «Колизей-РУ».

Рязань. Рязанская область. В Рязани на тематической выставке «День инноваций ВДВ» (6+) концерн «Калашников» показал две новые перспективные модели беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова концерн представил комплексы с беспилотными летательными аппаратами «СКАТ 350 М» и «Колизей-РУ». 

«СКАТ 350 М» может осуществлять круглосуточную воздушную разведку в оптическом и инфракрасном диапазонах. Отмечается, что аппарат прекрасно проявил себя в условиях боевого применения в зоне спецоперации.

Также концерн показал многофункциональный комплекс «Колизей-РУ», созданный на базе БЛА коптерного типа. Этот аппарат можно использовать как днём, так и ночью. Он предназначен для доставки грузов, воздушного наблюдения и ряда других задач. 

11:00, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
181
0
#Концерн «Калашников»\n#беспилотники\n#Рязань\n#презентация