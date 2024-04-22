Концерн «Калашников» презентовал две новые модели беспилотников в Рязани

Рязань. Рязанская область. В Рязани на тематической выставке «День инноваций ВДВ» (6+) концерн «Калашников» показал две новые перспективные модели беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова концерн представил комплексы с беспилотными летательными аппаратами «СКАТ 350 М» и «Колизей-РУ».

«СКАТ 350 М» может осуществлять круглосуточную воздушную разведку в оптическом и инфракрасном диапазонах. Отмечается, что аппарат прекрасно проявил себя в условиях боевого применения в зоне спецоперации.

Также концерн показал многофункциональный комплекс «Колизей-РУ», созданный на базе БЛА коптерного типа. Этот аппарат можно использовать как днём, так и ночью. Он предназначен для доставки грузов, воздушного наблюдения и ряда других задач.