С 25 апреля за лесами Удмуртии начали следить беспилотники

Ижевск. Удмуртия. Во время прямого эфира 25 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил старт «дежурства» беспилотников в лесах республики.

«Они позволяют заметить пожар, даже если его не видно глазу», — поделился глава республики.

Александр Бречалов рассказал также, что более половины пожаров происходят по вине человека.

Помимо этого, он сообщил, что в рамках нацпроекта республика закупит 20 новых летательных аппаратов для патрулирования обстановки в лесах.