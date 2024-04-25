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С 25 апреля за лесами Удмуртии начали следить беспилотники

19:26, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
С 25 апреля за лесами Удмуртии начали следить беспилотники
19:26, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
159
0
#лесные пожары\n#беспилотники\n#прямой эфир
Фото: ИА «Сусанин»
159
0

Дроны могут заметить пожары, которые не видно обычным глазом.

Ижевск. Удмуртия. Во время прямого эфира 25 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил старт «дежурства» беспилотников в лесах республики.

«Они позволяют заметить пожар, даже если его не видно глазу», — поделился глава республики.

Александр Бречалов рассказал также, что более половины пожаров происходят по вине человека.

Помимо этого, он сообщил, что в рамках нацпроекта республика закупит 20 новых летательных аппаратов для патрулирования обстановки в лесах.

19:26, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
159
0
#лесные пожары\n#беспилотники\n#прямой эфир