Жителям Удмуртии рассказали, как вести себя при атаке БПЛА

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали, как вести себя при атаке беспилотников. Информацию распространила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

- Если вы в здании, то по возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг, не используя лифт.

- В квартире найдите место без окон между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Сядьте на пол. Ни в коем случае не подходите к окнам!

- Если вы на улице, то немедленно укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

- Если вы перемещаетесь на транспорте — покиньте его и найдите укрытие.

- После атаки и при обнаружении БПЛА или его частей — ни в коем случае ничего не трогайте и сразу покиньте место, где нашли устройство. Незамедлительно сообщите о находке по телефону 112, назвав оператору свои ФИО и место обнаружения беспилотника.