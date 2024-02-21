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В Удмуртии начали формирование трёх диспетчерских служб лесного хозяйства по контролю за беспилотниками

10:58, 21 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии начали формирование трёх диспетчерских служб лесного хозяйства по контролю за беспилотниками
10:58, 21 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
85
0
#пожары\n#леса\n#искусственный интеллект\n#беспилотники\n#Удмуртия
Фото: arzik2
85
0

До 2030 Минприроды Удмуртии получит более 60 беспилотников.

Ижевск. Удмуртия. К 2025 году в лесном хозяйстве Удмуртии появятся три новые диспетчерские службы по контролю за беспилотниками. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Кроме того, в 2024 году ожидается поступление новой тяжёлой лесопожарной техники, а также более 60 беспилотников квадрокоптерного типа Удмуртия получит к 2030 году.

Также приоритетной задачей стала реализация идей из новой климатической доктрины. Для этого разработают региональный план адаптации к изменениям климата.

Одним из важных вопросов остаётся капитальный ремонт 4-х гидротехнических сооружений в Завьяловском, Можгинском, Сюмсинском и Вавожском районах. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов отмечает, что ремонт должны завершить в текущем году.

Кроме того, в Федеральное агентство водных ресурсов будет направлена заявка на три новых объекта капитального ремонта в Завьяловском, Можгинском и Юкаменском районах.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект начнут использовать для обнаружения пожаров.

10:58, 21 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
85
0
#пожары\n#леса\n#искусственный интеллект\n#беспилотники\n#Удмуртия