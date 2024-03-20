План тушения лесных пожаров на 2024 год утвердили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил сводный план тушения лесных пожаров в республике на время пожароопасного сезона 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Сводный план является одним из основных документов в системе организации леса от пожаров. Он необходим для координации всех служб, задействованных в пожаротушении. Также документом предусматривается создание резерва специальных техники и оборудования.

«На территории региона создано 26 лесопожарных станций. Из них 4 — усиленного типа. Все станции полностью укомплектованы личным составом и техникой: это 192 человека и 225 единиц техники», — рассказал министр природных ресурсов Денис Удалов.

Пожарные формирования Удмуртии насчитывают 1 126 человек и 756 единиц спецтехники. Кроме того, в этом году в Удмуртию поступят ещё две единицы тяжёлой лесопожарной техники — автомобиль с краном-манипулятором и грузовик с кузовом.

Напомним, ранее Минприроды Удмуртии сообщало, что пожарным будут помогать беспилотники.