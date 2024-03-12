Научно-производственный центр БПЛА заработает в Удмуртии в 2025 году

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии научно-производственный центр компетенций по беспилотным летательным аппаратам запустят в работу в 2025 году. Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Центр появится в рамках пилотного проекта. Несмотря на то, что он будет считаться малым, площадь объекта составит 2,5 тыс. кв. м. Постоянно в нём будут находиться 50-70 человек.

В НПЦ будут производиться комплектующие БПЛА, а также его сотрудники займутся выполнением научно-исследовательских работ. Помимо этого, в планах до конца марта разработать положение, по которому в дальнейшем начнут проходить обучение будущие пилоты беспилотников.

На создание НПЦ дополнительно к средствам республики и производителей из федерального бюджета будет направлено почти 900 млн рублей. В сумме на создание центра уйдёт миллиард рублей.

1 апреля власти Удмуртии подпишут соглашение с министерством промышленности и торговли России. После этого будет определена управляющая компания, а также начнётся выстраивание работы с региональными производителями.

«Научно-производственные центры создаются таким образом, чтобы не было дублирования. Кто-то в узком секторе будет заниматься, например, двигателями, навигационной системой или подготовкой кадров», — заявил Ярослав Семенов.

Он отметил, что специализация научно-производственного центра Удмуртии станет известна позднее. Сейчас уже началась подготовка нормативных документов, а затем будут созданы рабочие группы по формированию задач для каждого из направлений.

Также в рамках проекта в Удмуртии создадут поле для работы беспилотных авиационных систем. Сейчас в республике работают 10 компаний-производителей, и в скором времени заработают еще два предприятия.

Их беспилотники теперь также помогают следить за противопожарной обстановкой. Благодаря круглосуточному патрулированию лесов, в 2023 году около 98% пожаров были потушены в первые сутки.

Всего в планах региона до 2030 года направить на патрулирование лесов порядка 40 беспилотников.