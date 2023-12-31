Число жертв в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 22

Белгород. Белгородская область. Число жертв в Белгороде после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до 22. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице», — написал Гладков.

В результате массированного обстрела 30 декабря пострадали 109 человек, 25 из них тяжело ранены. Повреждено 30 многоквартирных домов, несколько частных домов, автомобили. В городе продолжаются восстановительные работы.

В Минобороны России сообщали, что удар был совершен двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. Средствами ПВО ракеты были перехвачены, однако несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду.

Как заявили в Минобороны, преступление не останется безнаказанным.

«Семьям погибших — искренние соболезнования, всем пострадавшим — как можно скорее поправиться. Вячеслав Гладков — ты знаешь, мы всегда рядом и всегда поможем», — написал в этот же день на своих страницах в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.