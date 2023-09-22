Военнослужащий погиб при ударе по штабу Черноморского флота

Севастополь. В результате атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе был убит один военнослужащий. Информацию об этом подтвердили в Минобороны, пишет «Российская газета».

Также в ведомстве сообщили о пяти сбитых при отражении нападения ракетах. Повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

Как уже сообщалось, днем 22 сентября Севастополь подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских войск. По данным СМИ, осколки разлетелись на сотни метров от пострадавшего здания. К штабу ЧФ было отправлено много машин скорой помощи. Глава города Михаил Развожаев попросил жителей соблюдать осторожность и не приближаться к подобным предметам самим, а вызывать экстренные службы.

UPD: позднее в Минобороны уточнили, что военный не погиб, а пропал без вести.