Украинская ракета ударила по штабу Черноморского флота в Севастополе

Севастополь. Штаб Черноморского флота в Севастополе попал под ракетную атаку со стороны ВСУ. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на главу города Михаила Развожаева.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что информация о пострадавших уточняется. Также градоначальник сообщил о падении осколка возле театра Луначарского и попросил жителей сообщать об обнаружении подобных предметов в экстренные службы. Также Развозжаев предупредил о возможности повторной атаки и призвал горожан соблюдать меры безопасности. Позднее воздушную тревогу в Севастополе отменили.

Со ссылкой на ТАСС издание сообщает также о том, что обломки после ракетного удара разбросаны на сотни метров, к штабу направлено большое количество машин скорой помощи.

Ранее Минобороны России информировало об уничтожении у западного побережья Крыма украинской управляемой ракеты и двух беспилотников самолетного типа. В Севастополе дважды за день останавливали морское сообщение.