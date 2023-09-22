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Украинская ракета ударила по штабу Черноморского флота в Севастополе

15:29, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Украинская ракета ударила по штабу Черноморского флота в Севастополе
15:29, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#Севастополь\n#военные\n#Минобороны\n#ракеты\n#беспилотники\n#флот\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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К зданию съезжаются машины скорой помощи.

Севастополь. Штаб Черноморского флота в Севастополе попал под ракетную атаку со стороны ВСУ. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на главу города Михаила Развожаева.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что информация о пострадавших уточняется. Также градоначальник сообщил о падении осколка возле театра Луначарского и попросил жителей сообщать об обнаружении подобных предметов в экстренные службы. Также Развозжаев предупредил о возможности повторной атаки и призвал горожан соблюдать меры безопасности. Позднее воздушную тревогу в Севастополе отменили.

Со ссылкой на ТАСС издание сообщает также о том, что обломки после ракетного удара разбросаны на сотни метров, к штабу направлено большое количество машин скорой помощи. 

Ранее Минобороны России информировало об уничтожении у западного побережья Крыма украинской управляемой ракеты и двух беспилотников самолетного типа. В Севастополе дважды за день останавливали морское сообщение.

15:29, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#Севастополь\n#военные\n#Минобороны\n#ракеты\n#беспилотники\n#флот\n#СВО\n#спецоперация