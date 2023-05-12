Минобороны выступило с опровержением сообщений о взломе обороны в зоне СВО

Москва. Слухи о прорывах ВСУ на линии соприкосновения не имеют под собой почвы. Об этом заявили в Минобороны России, пишет Лента.ру.

Ранее информация об этом появилась в ряде Telegram-каналов. Так, RusVesna сообщила 11 мая, что украинские военные прорвали фланг и захватили ключевой опорный пункт в Часовом Яре. Это открыло им путь для поддержки отрядов, продолжающих сопротивление в Артемовске, написали авторы агентства. А по данным военкора Евгения Поддубного, ВСУ пытаются охватить этот город с флангов, и им удалось прорваться в направлении Берховки и Ягодного. «Еще одна атака в районе Клещеевки также была локально успешной», — заявил военный корреспондент.

В Минобороны России сообщили, что по состоянию на 22.00 11 мая на купянском, запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся. На донецком направлении отбиты 3 попытки ВСУ провести разведку боем. Там же успешно отражены 8 атак противника на позиции российских военных. В министерстве добавили, что штурм западной части Артемовска продолжается, пехоту поддерживают артиллерия и авиация. А группировка войск «Юг» не прекращает усилия по охвату Авдеевки и взятию Марьинки. Кроме того, отражена атака в направлении населенного пункта Малоильиновка, отметили в Минобороны.