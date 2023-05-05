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Пригожин пообещал снять «Вагнер» с позиций в Артемовске из-за недостатка снарядов

14:38, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Пригожин пообещал снять «Вагнер» с позиций в Артемовске из-за недостатка снарядов
14:38, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
191
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#снаряды\n#скандал\n#спецоперация\n#СВО
Фото: кадр видео с vk.com/concordgroup_official
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При сохранении нынешнего уровня снабжения бойцы ЧВК оставят город 10 мая.

Артемовск. ДНР. Подразделения частной военной компании «Вагнер» будут выведены из Артемовска. С таким заявлением выступил основатель ЧВК Евгений Пригожин, пишет Федеральное агентство новостей.

Предприниматель адресовал обращение командованию Вооруженных сил, а также президенту Владимиру Путину и всему народу России. Пригожин объяснил, что его бойцам хронически не хватает боеприпасов. По его мнению, причиной является ревность к успехам «Вагнера» на передовой со стороны «завистливых околовоенных бюрократов». Снарядный и кадровый голод не позволил «музыкантам» взять Артемовск (украинское название города – Бахмут) к 9 мая, как планировалось, заявил основатель ЧВК.

«Поэтому с 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Нам осталось взять два с небольшим километра из 45», — заявил Пригожин. Также он попросил начальника Генштаба Валерия Герасимова заменить бойцов «Вагнера» войсками Минобороны. После этого сотрудники ЧВК отправятся в тыл для отдыха. Однако в случае обострения обстановки на линии соприкосновения «вагнеровцы» вернутся в строй, добавил Пригожин.

14:38, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
191
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#снаряды\n#скандал\n#спецоперация\n#СВО