Пригожин пообещал снять «Вагнер» с позиций в Артемовске из-за недостатка снарядов

Артемовск. ДНР. Подразделения частной военной компании «Вагнер» будут выведены из Артемовска. С таким заявлением выступил основатель ЧВК Евгений Пригожин, пишет Федеральное агентство новостей.

Предприниматель адресовал обращение командованию Вооруженных сил, а также президенту Владимиру Путину и всему народу России. Пригожин объяснил, что его бойцам хронически не хватает боеприпасов. По его мнению, причиной является ревность к успехам «Вагнера» на передовой со стороны «завистливых околовоенных бюрократов». Снарядный и кадровый голод не позволил «музыкантам» взять Артемовск (украинское название города – Бахмут) к 9 мая, как планировалось, заявил основатель ЧВК.

«Поэтому с 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Нам осталось взять два с небольшим километра из 45», — заявил Пригожин. Также он попросил начальника Генштаба Валерия Герасимова заменить бойцов «Вагнера» войсками Минобороны. После этого сотрудники ЧВК отправятся в тыл для отдыха. Однако в случае обострения обстановки на линии соприкосновения «вагнеровцы» вернутся в строй, добавил Пригожин.