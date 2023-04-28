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В Белгородской области двое жителей погибли в результате подрыва машины

17:43, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Белгородской области двое жителей погибли в результате подрыва машины
17:43, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Белгородская область\n#губернатор\n#взрыв\n#СВО\n#автомобиль\n#гибель людей\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
48
0

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Журавлевка. Белгородская область. В подорвавшейся машине у села Журавлевка Белгородской области погибли два человека. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, сообщает Лента.ру

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о гибели четверых. Причиной стал подрыв на мине во время езды по полю на запретной для посещения территории.

«Двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается. На месте работает оперативная группа», — пояснил Гладков. 

Напомним, 28 апреля при попадании украинского снаряда в маршрутку в Донецке погибли 7 человек.

17:43, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Белгородская область\n#губернатор\n#взрыв\n#СВО\n#автомобиль\n#гибель людей\n#спецоперация