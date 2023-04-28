В Белгородской области двое жителей погибли в результате подрыва машины

Журавлевка. Белгородская область. В подорвавшейся машине у села Журавлевка Белгородской области погибли два человека. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, сообщает Лента.ру.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о гибели четверых. Причиной стал подрыв на мине во время езды по полю на запретной для посещения территории.

«Двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается. На месте работает оперативная группа», — пояснил Гладков.

Напомним, 28 апреля при попадании украинского снаряда в маршрутку в Донецке погибли 7 человек.