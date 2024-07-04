Бывшему командующему 58-й армией выдвинули окончательное обвинение

Москва. Окончательное обвинение бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову предъявили военные следователи. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали агентству источники в правоохранительных органах, Попову инкриминируют особо крупное мошенничество. Также генералу вменяют служебный подлог. Свою вину обвиняемый отрицает.

По первой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы, по второй — до 4 лет.

Ранее СМИ сообщали, что генерал может быть причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей, предназначенных для строительства оборонительных линий в зоне СВО.

Командующего 58-й армией арестовали 21 мая. В июне адвокат генерала Дмитрий Аграновский заявил, что его подзащитный может смыть с себя вину в зоне СВО.