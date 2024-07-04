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Бывшему командующему 58-й армией выдвинули окончательное обвинение

11:54, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Бывшему командующему 58-й армией выдвинули окончательное обвинение
11:54, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#задержание\n#Следственный комитет\n#обвинение\n#мошенничество\n#спецоперация\n#военные
Фото: pxhere.com
104
0

Генерал-майор Иван Попов может быть осужден на 10 лет лишения свободы.

Москва. Окончательное обвинение бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову предъявили военные следователи. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали агентству источники в правоохранительных органах, Попову инкриминируют особо крупное мошенничество. Также генералу вменяют служебный подлог. Свою вину обвиняемый отрицает.

По первой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы, по второй — до 4 лет.

Ранее СМИ сообщали, что генерал может быть причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей, предназначенных для строительства оборонительных линий в зоне СВО.

Командующего 58-й армией арестовали 21 мая. В июне адвокат генерала Дмитрий Аграновский заявил, что его подзащитный может смыть с себя вину в зоне СВО. 

11:54, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#задержание\n#Следственный комитет\n#обвинение\n#мошенничество\n#спецоперация\n#военные