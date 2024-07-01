Российские военные освободили 2 населенных пункта на Харьковщине и в ДНР

Новопокровское. ДНР. В результате спецоперации по защите Донбасса под контроль российских войск перешли еще 2 населенных пункта. В частности, украинские силы оставили Новопокровское в Донецкой Народной Республике, передает RT со ссылкой на Минобороны.

В пресс-службе ведомства уточнили, что бои на данном направлении ведут подразделения группировки войск «Центр». Взятие Новопокровского улучшило тактическое положение наших военных, говорится в сводке Минобороны.

Успехов добились также бойцы группировки войск «Запад». Они вытеснили противника из Степовой Новоселовки в Харьковской области. В результате освобождения указанного населенного пункта были заняты более выгодные рубежи.

Напомним, 28 июня российские войска взяли под контроль Раздоловку в ДНР.